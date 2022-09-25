الأحد 25-09-2022
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الأحد، 25-09-2022 09:13 ص

أجور جديدة للباص السريع اعتباراً من اليوم - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - تبدأ أمانة عمّان، اعتبارا من اليوم الأحد، العمل بآلية احتساب الأجور الجديدة لمسارات الباص السريع.

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وقالت الأمانة، إنه بإمكان المواطنين التنقل بين مسارات الباص سريع التردد BRT مجاناً خلال 60 دقيقة من ختم البطاقة الأول، كما بإمكانكم التنقل بين مسارات الباص سريع التردد BRT ومسارات باص عمّان ضمن خطة التنقل المجاني (1/2/3/4/5/6/8/11/12/15/21/22/34/28/32/35/36/38) خلال 60 دقيقة من ختم البطاقة الأول.


وأضافت أنه بإمكان المواطنين الانتقال من خطوط باص عمّان لأي من خطوط الباص سريع التردد BRT فقط بدفع فرق الأجرة لتصل القيمة الإجمالية إلى 65 قرشاً للرحلات جميعها.

 




 

 


 

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