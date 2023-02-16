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الخميس، 16-02-2023 11:45 ص

أردنية العقبة تعلن إجراءات قبول الطلبة الجدد

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور محمد قباعة إجراءات استكمال القبول والتسجيل للطلبة المرشحين للقبول في كليات الجامعة في البرنامج العادي /القبول الموحد على الفصل الثاني 2022/2023.

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وقال قباعة، إن الإجراءات ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة لمراجعة الجامعة، موضحا أنه سيتم إرسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول بالموعد المحدد للتسجيل اعتباراً من الاثنين المقبل، وبحيث يقوم الطالب باستكمال إجراءات التسجيل إلكترونياً، باستثناء تسديد الرسوم الجامعية التي تتم من خلال الدفع مباشرة في مالية الجامعة، أو من خلال أحد فروع بنك القاهرة عمان على رقم الحساب الذي سيظهر على القسيمة المالية للطالب الذي استكمل إجراءات قبوله.


وأشار إلى أن الجدول الدراسي سيتم تسجيله للطلبة من خلال شعبة القبول والتسجيل وسيكون متاحا للطلبة على نظام التسجيل الخاص خلال (48 - 72) ساعة من تاريخ الدفع.


وتاليا رابط دليل الدخول إلى موقع القبول الذاتي:
https://regapp.ju.edu.jo/admstudappaq/home.xhtml

 




 

 


 

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