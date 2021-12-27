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الإثنين، 27-12-2021 04:37 م

أردنية العقبة تفتتح دورة لتدريب الطلبة على الإسعافات الأولية

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الوكيل الإخباري - نظمت الجامعة الأردنية فرع العقبة اليوم الاثنين، دورة لتدريب الطلبة على الإسعافات الأولية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة التي نظمتها دائرة الشؤون الطلابية بالتعاون مع مديرية دفاع مدني المحافظة بهدف نشر الثقافة الوقائية لدى العاملين في الجامعة وطلبتها في موضوعات مختلفة تم شرحها من قبل مدربين مختصين في إدارة دفاع مدني العقبة مثل الإسعافات الطبية الأولية والإسعافات الرياضية والإنعاش القلبي الرئوي والصرع والاختناق والاطلاع على الأجهزة الطبية المتطورة المستخدمة في سيارات الدفاع المدني.

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وأكد الدكتور رائد مساعدة خلال افتتاح الدورة مندوبا عن رئيس الجامعة حرص الجامعة لتطوير الخدمات التي تقدمها للطلبة لغايات إكسابهم مهارات ومعارف متنوعة لا سيما في طرق التعامل مع الإسعافات الأولية والتي قد تكون سببا في إنقاذ الأرواح خلال وقت قياسي، موجها الشكر إلى إدارة دفاع مدني العقبة على جهودهم الاحترافية، باعتبارهم شريك فاعل في تعزيز الوعي المجتمعي حول جوانب الإسعاف والإنقاذ والذي سيخدم طلبة الجامعة والعاملين فيها.


بدوره قال المقدم الرواجفة بأن المديرية العامة للدفاع المدني تواصل تدريب وتأهيل المجتمع المحلي ومؤسساتنا الحكومية والخاصة وذلك تحقيقا لرسالة الجهاز من خلال الدورات التي تقوم بعقدها ، حيث ان هذه الدورة تتضمن تدريب وتأهيل العاملين والطلبة لا سيما الطالبات المقيمات في السكن الطلابي لمنحهم مهارة التعامل مع حوادث الإسعاف التي من أهدافها الرئيسية الحيلولة دون تفاقم الإصابة سوءاً.


وأكد الدكتور عمر حواتمة مدير الشؤون الطلابية، أهمية التوعية والتثقيف الوقائي في الحد من الإصابات وكيفية التعامل معها لحين وصول رجال الدفاع المدني أو إيصال الحالة إلى أقرب طبيب، مشيدا بالتعاون المشترك بين الجامعة والدفاع المدني في تدريب طلبة الجامعة حيث ركزنا على طلبة كلية التمريض وقسم الأحياء والطالبات في السكن الجامعي.

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