افتتاح مؤتمر علمي حول التمريض والعلوم الطبية التطبيقية في جامعة آل البيت

ونقلت المعايطة، تحيات سموها إلى كوادر الجامعة كافة، مشيرة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيه قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يتعلق بالتخصصات الصحية، حيث قدمت إضاءات مهمة على واقع قطاع التمريض والعلوم الطبية في الأردن مؤكدة أهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الراهنة.
ودعت إلى ضرورة تعميم هذه الموضوعات في المناهج الدراسية ليكون المستقبل أفضل في ظل تطوير برامج العلوم الطبية والصحية والنهضة الرقمية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية أن يكون لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في التمريض والتخصصات الصحية دور فعال في بناء الوطن من خلال تحسين نوعية الخدمات والرعاية المقدمة للمرضى بما يسهم في تقدم الوطن وازدهاره.
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