الثلاثاء 2025-05-20 08:32 م
 

افتتاح مؤتمر علمي حول التمريض والعلوم الطبية التطبيقية في جامعة آل البيت

افتتاح مؤتمر علمي حول التمريض والعلوم الطبية التطبيقية في جامعة آل البيت
افتتاح مؤتمر علمي حول التمريض والعلوم الطبية التطبيقية في جامعة آل البيت
 
الثلاثاء، 20-05-2025 06:46 م

الوكيل الإخباري-    مندوبة عن سمو الأميرة منى الحسين، افتتحت الدكتورة رويدا المعايطة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي الأول في التمريض والعلوم الطبية التطبيقية، تحت عنوان: "الابتكار والتحديات"، بمشاركة واسعة من الجامعات الأردنية والمؤسسات ذات العلاقة.

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ونقلت المعايطة، تحيات سموها إلى كوادر الجامعة كافة، مشيرة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيه قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يتعلق بالتخصصات الصحية، حيث قدمت إضاءات مهمة على واقع قطاع التمريض والعلوم الطبية في الأردن مؤكدة أهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الراهنة.


ودعت إلى ضرورة تعميم هذه الموضوعات في المناهج الدراسية ليكون المستقبل أفضل في ظل تطوير برامج العلوم الطبية والصحية والنهضة الرقمية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية أن يكون لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في التمريض والتخصصات الصحية دور فعال في بناء الوطن من خلال تحسين نوعية الخدمات والرعاية المقدمة للمرضى بما يسهم في تقدم الوطن وازدهاره.

 
gnews

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أخبار محلية افتتاح مؤتمر علمي حول التمريض والعلوم الطبية التطبيقية في جامعة آل البيت



 
 





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