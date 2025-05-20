افتتاح مؤتمر علمي حول التمريض والعلوم الطبية التطبيقية في جامعة آل البيت

الوكيل الإخباري- مندوبة عن سمو الأميرة منى الحسين، افتتحت الدكتورة رويدا المعايطة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي الأول في التمريض والعلوم الطبية التطبيقية، تحت عنوان: "الابتكار والتحديات"، بمشاركة واسعة من الجامعات الأردنية والمؤسسات ذات العلاقة.

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ونقلت المعايطة، تحيات سموها إلى كوادر الجامعة كافة، مشيرة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيه قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يتعلق بالتخصصات الصحية، حيث قدمت إضاءات مهمة على واقع قطاع التمريض والعلوم الطبية في الأردن مؤكدة أهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الراهنة.