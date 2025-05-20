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ليبيا.. البعثة الأممية تطرح 4 خيارات لحل الأزمة الانتخابية

ليبيا.. البعثة الأممية تطرح 4 خيارات لحل الأزمة الانتخابية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 06:46 م

الوكيل الإخباري-   طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر تقرير اللجنة الاستشارية، 4 خيارات رئيسية لمعالجة القضايا الخلافية التي تعيق التقدم نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتعثرة منذ سنوات.

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ويطرح التقرير أربعة خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية:

إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة،
إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، يليها اعتماد دستور دائم،
اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات،
إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.


ويقترح تقرير اللجنة الاستشارية توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد.

وأشارت البعثة إلى أن هذه المقترحات جاءت بعد مشاورات واسعة أجرتها اللجنة الاستشارية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+6).

وتنوي البعثة عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع.

 
gnews

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