ليبيا.. البعثة الأممية تطرح 4 خيارات لحل الأزمة الانتخابية

الوكيل الإخباري- طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر تقرير اللجنة الاستشارية، 4 خيارات رئيسية لمعالجة القضايا الخلافية التي تعيق التقدم نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتعثرة منذ سنوات.

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ويطرح التقرير أربعة خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية:



إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة،

إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، يليها اعتماد دستور دائم،

اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات،

إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.