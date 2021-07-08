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الخميس، 08-07-2021 06:35 م

أستاذ مادة الفيزياء الشهير مروان ملو العين : الإمتحان تعجيزي للطلبة - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد أستاذ الفيزياء مروان ملو العين ان امتحان الفيزياء لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" الذي قدم اليوم غير عادل ووقته غير كاف 

واشار في فيديو تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي  انه استغرق ساعتين لحل 23 سؤال من اصل 50 سؤال.

 ولفت انه حصل على نسخة من الامتحان عند الساعة 12:45 وبدأ بحل الأسئلة ، وحتى 2:45 حل 23 سؤال خلال ساعتين.

وبين انه وضع نفسه كطالب وليس معلم واستغرق ساعتين في حل 23 سؤالا فقط  ، متسائلا عن الهدف من ذلك.

وأضاف: الطالب الذي لم يدرس للامتحان لكي يجعل مادة الفيزياء اختيارية سيرسب في الامتحان اما من درس على المادة طوال السنة فسينجح ، ومن الممكن ان يرسب أيضا.

بدوره أكّد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، أنّ اجتماعا سيعقد يوم غد الجمعة لبحث نتائج امتحان الفيزياء الأولية مع لجنة الامتحانات الثانوية العامة وبعض المختصين في القياس والتقويم.
 
وأضاف أبو قديس، أنّ الاجتماع سيدرس مدى صعوبة كل فقرة من فقرات الامتحان والاطلاع على النتائج الأولية والتأكد من وجود الأسئلة من الكتاب المقرر.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالبدء بتصحيح أسئلة مبحث الفيزياء على الفور، موضحا أنه بناء على النتائج الأولية ونسب النجاح عن كل فقرة من فقرات الامتحان، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك التي ستكون لمصلحة الطلبة .

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