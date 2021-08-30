أسس لتحديد مستوى اللغات الأجنبية لممارسة العمل الأكاديمي

الوكيل الإخباري - عمم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس على رؤساء الجامعات الأردنية الأسس حول تحديد مستوى اللغات الأجنبية المطلوبة من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لعام 2020، لغايات الحصول على إجازة ممارسة العمل الأكاديمي.

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جاء ذلك بعد موافقة لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية على اصدار الأسس آنفة الذكر .