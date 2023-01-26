الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 26-01-2023 07:58 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3017.672 طن، توزعت على 1888.207 طن خضار،909.343 طن فواكه، و 220.122 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 251.104 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 70 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :



 




 

 


 

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