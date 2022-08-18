الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

فتى الزرقاء صالح يتحدث عن حلمه بعد نجاحه بالتوجيهي

الخميس، 18-08-2022 08:04 ص

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

0L5A5727


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2807.409 طن، توزعت على 1735.447 طن خضار،879.023 طن فواكه، و 192.939 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1405.266طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 37 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
0L5A5725

أسعار الخضار والفواكه محلياً الأربعاء

0L5A5730

أسعار الخضار والفواكه محلياً الخميس

خضار 6

تفاصيل أسعار الخضار والفواكه محلياً

خضاررر

تفاصيل أسعار الخضار والفواكه محلياً

خضار 3

أسعار الخضار والفواكه محلياً

0L5A1045

أسعار الخضار والفواكه محلياً