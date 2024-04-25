"أونروا الأردن": الاثنين القادم اخر موعد للتقدم لوظائف المعلمين



الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة - قالت مديرة برنامج التعليم في أونروا الأردن الدكتورة عروبة الموسى ان يوم الاثنين القادم 29 نيسان سيكون اخر موعد للتقدم لوظيفة معلم في مدارس وكالة الغوث.

اضافة اعلان



وأضافت الموسى لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الخميس أنه سيتم اختيار المعلمين في عدة شواغر مع بداية العام الدراسي القادم بالتخصصات التالية (عربي، فن، الأحياء، كيمياء، معلم الصف، حاسوب، إنجليزي، الرياضيات، موسيقى، التعليم الجسدي، الفيزياء، دِين، العلوم والجيولوجيا، جغرافية، تاريخ، التعليم الخاص، التعليم المهني).



ولفتت أنه سيتم اختيار عدد المعلمين والمعلمات وفقاً للشواغر المتوفرة في المدارس بالإضافة إلى الشروط اللازم مراعاتها.

وتاليا : رابط التقديم .