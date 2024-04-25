رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي

الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن يقف بكل صلابة بوجه سياسات القتل والتدمير والتجويع، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأضاف العيسوي أن الأردن، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، يوظف كل إمكانياته لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا، على مختلف الصعد والمستويات.



وبين العيسوي أن جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، يقود حراكا إقليميا ودوليا مكثفا ومتواصلا لوقف العدوان وإمداد الأهل بالمساعدات الإغاثية والطبية والغذائية.

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بدورهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.



وثمنوا جهود جلالة الملك، على الساحة الدولية، كصوت قوي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومساند لتطلعاته في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.