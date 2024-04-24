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الأربعاء، 24-04-2024 11:45 ص

أسماء رؤساء مجالس المحافظات - تحديث مستمر

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الوكيل الاخباري- بدأت اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحا، انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الإدارة المحلية أن عملية الانتخاب ستجري في ذات الوقت بكافة المجالس الـ 12.

وقالت الوزارة إنه جرى ربط قاعات الانتخاب كافة إلكترونيا مع غرف العمليات الرئيسية في مركز وزارة الإدارة المحلية لمتابعة عملية الانتخاب وفرز النتائج وإعلان الفائزين أولا بأول.

 
وتاليًا النتائج:

إربد 

خلدون بني هاني / رئيسا.

جرش

رائد العتوم / رئيسا

سليم العياصرة / نائبًا للرئيس


البلقاء

إبراهيم العواملة / رئيسًا

عبدالله العدوان / نائبًا للرئيس

الكرك

عبدالله العبادلة/ رئيسا

معان

محمود النعيمات / رئيسا

 




 

 


 

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