أسماء رؤساء مجالس المحافظات - تحديث مستمر

الوكيل الاخباري-

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بدأت اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحا، انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم.وأكدت وزارة الإدارة المحلية أن عملية الانتخاب ستجري في ذات الوقت بكافة المجالس الـ 12.وقالت الوزارة إنه جرى ربط قاعات الانتخاب كافة إلكترونيا مع غرف العمليات الرئيسية في مركز وزارة الإدارة المحلية لمتابعة عملية الانتخاب وفرز النتائج وإعلان الفائزين أولا بأول.وتاليًا النتائج:إربدخلدون بني هاني / رئيسا.جرشرائد العتوم / رئيساسليم العياصرة / نائبًا للرئيسالبلقاءإبراهيم العواملة / رئيسًاعبدالله العدوان / نائبًا للرئيسالكركعبدالله العبادلة/ رئيسامعانمحمود النعيمات / رئيسا