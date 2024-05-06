اعلان صادر عن نقابة الأطباء - رابط

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الأطباء الأردنيين عن اتاحة التقرير الإداري والمالي للنقابة عن عام 2023 للاطلاع عليه من قبل أعضاء النقابة.

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وقالت النقابة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه بإمكان الأطباء الحصول على نسخة من التقرير الإداري والمالي من خلال مراجعة النقابة أو عن طريق الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1FJX6oBBxDboc4TQy7-U_hFNznD6mL0l-/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0KZ7m2Ob_gz1Tv2Ayeoo9kz-J7uBPnbhSk8vZtI2J20OWZwqb47o4Vgz8_aem_AZBwWxxmMi2A0PE9yx0fEk54txnuTQzcutgJ-TLcsi8coOfbxIFEDuYp66AMaFo1uy8YN0stFJ8cshRx0glBneW3