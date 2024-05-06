الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

شركة اتصالات فلسطينية: خلل عام يؤثر على خدمات الاتصال الخلوي

اعلام عبري : اذا رفض سكان رفح الاخلاء ستطلق اسرائيل النار مباشرة على منازلهم

الحاج توفيق يدعو لتعزيز التجارة البينية بين الأردن ومصر

الدوريات الخارجية تتعامل مع عدة حوادث خلال 24 ساعة

هكذا بلغ سعر عيار الذهب 21 و18 بالأردن اليوم

الطعاني: شهب شهر أيار عرض فلكي مذهل في سماء الأردن

ارتفاع العقود الآجلة للنفط بعد رفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

اعلان صادر عن نقابة الأطباء - رابط

الإثنين، 06-05-2024 08:22 ص

المغرب: 5 وفيات بالتسمم الغذائي في مراكش

663824284c59b7237d30daf2


الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "الأيام 24" المغربية إن حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي تعرض له رواد محل للوجبات السريعة بمنطقة المحاميد الشعبية بمدينة مراكش، ارتفعت إلى 5 وفيات.

اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة المغربية أن الأمر يتعلق بسيدة كانت قد غادرت المستشفى الأسبوع الماضي قبل أن تسوء حالتها الصحية وتتوفى يوم الأحد 5 مايو الجاري.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حيث تعرض 26 شخصاً ضمنهم رجل أمن، إلى تسمم غذائي مميت عقب تناولهم "سندويشا" بأحد محلات بيع المأكولات السريعة المنتشرة بحي المحاميد بمراكش، ما تسبب في وفاة 5 أشخاص.


وأشارت "الأيام 24" إلى أن صاحب المحل المذكور تمت متابعته قضائياً في حالة اعتقال بتهمة "المشاركة في التسبب في وفاة بغير قصد وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة".


وأفادت الصحيفة بأن السلطات الأمنية أغلقت المحل الذي تسبب في هذه المأساة.


RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
566922

3 إصابات بقصف الاحتلال على بعلبك شرق لبنان

main_image6637901bc3c1a

حزب الله: إصابات مباشرة بجنود الاحتلال في الزاعورة

6571f2c34236045c65619951

وكالة: التشيك تستدعي رسميا سفيرها من روسيا

البرهان

فيديو- البرهان يشارك في مراسم دفن نجله في تركيا

420242411513690351230

اعلام عبري: إصابة شخص وأضرار مادية إثر إطلاق صواريخ من لبنان

1_67

الجيش الاسرائيلي : رصدنا إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية باتجاه كرم أبو سالم

أخبار متعلقة
2023-07-19_07-45-10_739817

بعد رصد 75 حالة .. بيان سعودي جديد بشأن آخر مستجدات واقعة التسمم في الرياض