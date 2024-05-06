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الإثنين، 06-05-2024 07:23 ص

السير تتعامل مع عدة حوادث بسبب الانزلاقات - مناطق

شرطة سير (1)


الوكيل الاخباري - قالت إدارة السير إنها تتعامل مع عدد من الحوادث ما بعد إشارة مستشفى الملكة علياء باتجاه جسر الشفا بسبب الانزلاقات جراء تساقط الأمطار. 

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وأضافت في بيان لها أن عدد من المركبات تشهد صعوبة مسير من إشارة الديوان باتجاه جبل القصور جراء وقوع حادث بين ثلاث مركبات. 


ونوهت أنه تعاملت مع انزلاق مركبة بشكل عرضي وإغلاق الطريق مؤقتاً على مدخل نفق الثالث من جهة الرابع، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على رفع المركبة.

 

كما تعاملت مع حادث سير بين أربع مركبات ما قبل نفق الشعب من جهة المدينة الطبية ومع حادث سير بين مركبتين مدخل نفق الاقتصاد بإتجاه دوار الداخلية. وفق السير

 

وأكدت على وقوع حادث سير بين مركبتين أعلى جسر عبدون المعلق باتجاه الرابع.







 




 

 


 

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