رويترز: الجيش الإسرائيلي بدأ إجلاء سكان رفح استعدادا لهجوم بري

الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها إن الجيش بدأ إجلاء السكان من المناطق الشرقية لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة قبل شن هجوم بري.

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وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الإجلاء يتم باتجاه مخيمات في خان يونس والمواصي.

وبينت اذاعة جيش الاحتلال بأن قرار البدء بإخلاء رفح جنوبي قطاع غزة اتخذ الليلة الماضية في جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي.

وأردفت أن وزير الدفاع في جيش الاحتلال يوآف غالانت تحدث أمس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حول بدء إخلاء رفح.





وقال جيش الاحتلال إن الإخلاء في المناطق الشرقية لرفح جزء من عملية وصفها بأنها "محدودة النطاق".



وأضاف -عبر منصة إكس- أن الانتقال إلى "المناطق الإنسانية سيكون مؤقتا"، دون تحديد مدة زمنية.





وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل أيام إن إسرائيل ستنفذ هجوما على رفح حتى ولو تم التوصل إلى صفقة، وذلك رغم التحذيرات الدولية والرفض الأميركي.









