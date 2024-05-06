الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

شركة اتصالات فلسطينية: خلل عام يؤثر على خدمات الاتصال الخلوي

اعلام عبري : اذا رفض سكان رفح الاخلاء ستطلق اسرائيل النار مباشرة على منازلهم

الحاج توفيق يدعو لتعزيز التجارة البينية بين الأردن ومصر

الدوريات الخارجية تتعامل مع عدة حوادث خلال 24 ساعة

هكذا بلغ سعر عيار الذهب 21 و18 بالأردن اليوم

الطعاني: شهب شهر أيار عرض فلكي مذهل في سماء الأردن

ارتفاع العقود الآجلة للنفط بعد رفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

اعلان صادر عن نقابة الأطباء - رابط

الإثنين، 06-05-2024 06:41 ص

استشهاد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت رفح

44


الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 213 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة استشهد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلا في رفح منذ مساء أمس.


وأفادت مصادر بأن 22 شهيدا بينهم ثمانية أطفال سقطوا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 11 منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة.


وأوضحت، أن 4 شهداء بينهم طفلان سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.


واستشهد 4 فلسطينيين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.


وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.


وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مستعمرون يقتحمون الأقصى.jpg-26af5fbb-26db-4755-8c70-9436630882f6

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

222

شركة اتصالات فلسطينية: خلل عام يؤثر على خدمات الاتصال الخلوي

syhfou00sip-0-0-1300-866-0-x-large-1708373834-jpg-1708373834.wm

اعلام عبري : اذا رفض سكان رفح الاخلاء ستطلق اسرائيل النار مباشرة على منازلهم

22

رويترز: الجيش الإسرائيلي بدأ إجلاء سكان رفح استعدادا لهجوم بري

د

المطبخ العالمي: قدمنا مليون وجبة بغزة خلال أسبوع

احتلال 9

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

أخبار متعلقة
شهداء3

3 شهداء في رفح ودير البلح

شهداء6

شهداء وجرحى في غارات متفرقة على مناطق مختلفة من قطاع غزة

٤

صلاة العيد في غزة على أنقاض المساجد المدمرة وفي مدارس الإيواء

ف

أكثر من 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى

شهداء

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

القسام44

المقاومة تعلن عن عمليات نوعية توقع 14 قتيلا من جنود الاحتلال