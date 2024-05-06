استشهاد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت رفح

الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان



وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 213 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة استشهد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلا في رفح منذ مساء أمس.



وأفادت مصادر بأن 22 شهيدا بينهم ثمانية أطفال سقطوا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 11 منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة.



وأوضحت، أن 4 شهداء بينهم طفلان سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.



واستشهد 4 فلسطينيين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.



وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.



وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

