أسماء مراكز تطعيم اليوم الخميس

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا، ليوم الخميس الموافق 29/7/2021 للمواعيد المبرمجة سابقا.

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وتنوه وزارة الصحة،وفق منشور لها على "الفيسبوك"، أنه يمكن من تخلّف عن اخذ الجرعة الثانية سابقا التوجّه إلى أحد هذه المراكز وبدون موعد لاخذ جرعته الثانية من أحد هذه المراكز التي تتوافر فيها نفس نوع جرعة المطعوم التي تلقاها سابقا وبدون موعد مسبق ، مع الانتباه بأخذ نفس نوع جرعة المطعوم التي تلقاها سابقا.





































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