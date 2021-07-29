الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

أسماء مراكز تطعيم اليوم الخميس

الحرارة حول معدلاتها الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإمارات تؤكد دعمها الكامل لتونس

الكويت.. إنهاء مهام وزير شؤون الديوان الأميري

الاحتلال يعتقل حارس الأقصى رجائي الترهي خلال عمله

الأمانة تعلن ساعات عمل الباص السريع

الصحة العالمية: ملتزمون بدعم الكويت لتخطي عقبة كورونا

إعفاء المدير العام للتلفزيون التونسي

جيش الاحتلال يصيب 8 فلسطينيين شمالي الضفة

الخميس، 29-07-2021 08:09 ص

أسماء مراكز تطعيم اليوم الخميس

7202128235255805417596
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا، ليوم الخميس الموافق 29/7/2021 للمواعيد المبرمجة سابقا.

اضافة اعلان


وتنوه وزارة الصحة،وفق منشور لها على "الفيسبوك"، أنه يمكن من تخلّف عن اخذ الجرعة الثانية سابقا التوجّه إلى أحد هذه المراكز وبدون موعد لاخذ جرعته الثانية من أحد هذه المراكز التي تتوافر فيها نفس نوع جرعة المطعوم التي تلقاها سابقا وبدون موعد مسبق ، مع الانتباه بأخذ نفس نوع جرعة المطعوم التي تلقاها سابقا.

 



















298298
102 Comments
21 Shares

Like



Comment


Share


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

الأمانة تعلن ساعات عمل الباص السريع

2202120195157924046479

ندوة حول الثقافة العسكرية

1202119173515783236816

افتتاح مركز رابع لتلقي مطعوم كورونا بعجلون

w

إربد : إشهار ملتقى شعلة اليرموك الثقافي

w

مختصون يؤكدون أهمية التخفيف من الاكتظاظ بمراكز الإصلاح لتعزيز حقوق النزلاء

72021181918207117897

التطبيقية تحصل على المركز الأول في تصنيف التايمز

أخبار متعلقة
صحة

مراكز تطعيم من تجاوز الـ30 عاما - رابط

لقاح

مراكز تطعيم لمن تجاوزوا الـ 30 عاما - رابط

وزارة الصحة

الصحة تدعو من تزيد أعمارهم عن 30 أخذ مطعوم كورونا الجمعة

لقاح

مراكز تطعيم من تجاوز الـ 40 عاما دون موعد مسبق - أسماء

720212145056326181175

شركس: المطعوم أصبح بمثابة جواز السفر والتحرك بحرية

لقاح

مراكز تلقي اللقاح دون موعد مسبق لمن تجاوزوا الـ50 - رابط