مراكز تطعيم من تجاوز الـ 40 عاما دون موعد مسبق - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الاولى لمطعوم فيروس كورونا اليوم الخميس، والتي يمكن للاشخاص الذين اعمارهم تزيد عن 40 عاما التوجه إليها وتلقي المطعوم دون موعد مسبق.



وتاليا المراكز:



المركز الثقافي اربد - اربد



مدينة الحسن الرياضية - اربد



مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through - اربد



مركز صحي حبراص الشامل - اربد



مركز بلدية شرحبيل بن حسنة - اربد



مركز شباب وشابات دير ابي سعيد - اربد



مركز صحي الشونة الشمالية الشامل - اربد



مركز صحي قميم الشامل - اربد



نادي اتحاد الرمثا - اربد



قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة - البلقاء



مركز صحي عين الباشا الشامل - البلقاء



جامعة الزرقاء - مسرح زاركي بوابة 4 - الزرقاء



جمعية شؤون الحج - المشيرفه - الزرقاء



قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء - الزرقاء



كلية رفيدة الاسلمية - الزرقاء



مركز صحي الازرق الشامل - الزرقاء



مستشفى الحكمة الحديث - الزرقاء



المستشفى الإيطالي - العاصمة



بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 - العاصمة



جامعة الاسراء-الصالة الرياضية- البوابة الشمالية - العاصمة



جامعة الزيتونة - قاعة الصالة الرياضية - بوابة1 - العاصمة



جامعة العلوم التطبيقية الخاصة..بوابة ٣.. الصالة الرياضية. - العاصمة



حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through - العاصمة



صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة - العاصمة



قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 - العاصمة



مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through - العاصمة



مركز صحي ابو نصير الشامل - العاصمة



مركز صحي القويسمة الشامل - العاصمة



مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود - العاصمة



مستشفى الاسلامي - العاصمة



مستشفى الحياة العام - العاصمة



مستشفى الرويال - العاصمة



مستشفى الكندي - العاصمة



مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة - العقبة



مركز صحي القويرة الشامل - العقبة



مركز صحي الصافي - الكرك



الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي - المفرق



مخيم الزعتري للاجئين السوريين - المفرق



مركز صحي ارحاب الشامل - المفرق



مركز صحي جرش الشامل - جرش



نادي جرش الرياضي - جرش



مركز صحي اشتفينا الشامل - عجلون



مركز صحي عجلون الشامل - عجلون



مجمع النقابات المهنية - مأدبا - مأدبا



مركز صحي ذيبان - مأدبا



مركز صحي شمال مأدبا الشامل - مأدبا



مركز صحي الجفر - معان



مركز صحي الحسينية الشامل - معان

