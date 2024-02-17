أكاديميون ومثقفون يحتفون بمسيرة الأكاديمي الدكتور موسى الناظر

الوكيل الاخباري - احتفى أكاديميون ومثقفون، اليوم السبت بمسيرة العالم الكيميائي الأكاديمي الدكتور موسى الناظر، تحت عنوان " موسى الناظر أكاديميا وإنسانا".

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وتحدث في الجلسة الأولى للندوة التي جاءت بعنوان "الجامعة الاردنية وتأسيس كلية العلوم" وأدارها الدكتور عماد الضمور كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران بشهادة معنونة بـ"موسى الناظر...كما عرفته"، والدكتور كامل العجلوني "الدكتور موسى الناظر الأكاديمي المتميز والباني الذي لا يكلّ ولا يملّ"، والدكتور منذر حدادين " الدكتور موسى الناظر صاحب الدار وخيرة الجوار".