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السبت، 03-02-2024 08:58 م

الاحتفاء بإشهار منتدى محمد الحموري للتنمية الثقافية

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الوكيل الاخباري - احتفى مثقفون وأكاديميون ومهتمون مساء اليوم السبت، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان، بإشهار منتدى محمد الحموري للتنمية الثقافية.

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ونوهت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في كلمة لها خلال رعايتها للاحتفائية التي حضرها عدد من الأعيان والنواب والوزراء والمسؤولين السابقين؛ بتجربة الراحل أستاذ الفقه الدستوري الوزير الأسبق الدكتور محمد الحموري الذي يحمل المنتدى اسمه، معربة عن أملها بأن يكون المنتدى شريكا فعالا وحقيقيا للوزارة.

 

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