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الجمعة، 11-08-2023 04:00 م

أكثر من 2500 ميغاواط الحمل الكهربائي المتوقع خلال موجة الحر

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية محمد المحارمة، الجمعة، إن الحمل الكهربائي المتوقع خلال موجة الحرّ المتوقع أن تؤثر على الأردن بدءا من غدا السبت سيكون أكثر من 2500 ميغاواط.

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وكان الحمل الكهربائي قد ازداد في شهر تموز الماضي بنسبة 20%، مسجلا 2400 ميغاواط.


شركة الكهرباء الأردنية أكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال ارتفاع درجات الحرارة.

 




 

 


 

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