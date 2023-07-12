السفير الهولندي في الأردن يزور شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية

الوكيل الإخباري - زار السفير الهولندي في الأردن جاري فيرفاي، أمس الثلاثاء شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والتي تعد أقدم شركة بحرية هولندية تعمل في العقبة.

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وعرض مدير عام الشركة ديرك وينينن شرحا تفصيلياً عن الشركة منذ بداية تأسيسها والمراحل التي مرت بها، بالإضافة إلى عمليات القطر والإرشاد التي تقوم بها القاطرات، والقطع البحرية التابعة للشركة.



وأشار وينين الى أن الشركة تواصل تقديم خدمات بحرية متقدمة وعالية المستوى للبواخر والسفن التي تؤم ميناء العقبة بالتزام راسخ بالتميز والسلامة، وبتناغم وانسجام مع جميع القطاعات وخطوط الملاحة والجهات البحرية والمينائية في خليج العقبة.



وأكد حرص الشركة على الرقي بالخدمات المقدمة للبواخر والسفن التي تؤم ميناء العقبة وتطويرها، وبما يحفظ مكانتها بين الشركات العالمية العاملة في مجال الخدمات البحرية.



وبين أن قاطرات وقطع الشركة البحرية تعمل بكفاءة وفعالية عالية وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، لتقديم خدمات بحرية عالية الجودة مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والحفاظ على البيئة، والتعامل مع حالات الطوارئ في خليج العقبة، ودعم مجال الملاحة البحرية في المملكة.



وأضاف، إن أسطول ميناء العقبة للخدمات البحرية على جاهزية عالية للتعامل مع جميع أنواع البواخر ذات الأحجام الكبيرة والحساسة، وإدخالها وفق أعلى درجات الأمان على أرصفة ميناء العقبة، مبيناً أن لدى الشركة أحدث المعدات والمرافق جنبا إلى جنب مع الموظفين المدربين تدريبا عاليا وذوي الخبرة لضمان فعالية الجودة والسلامة.



وقال، إن الشركة لم تتوقف عن مواصلة التحديث والتطوير والتحسين المستمر لتوفير خدمات بحرية تسهم في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، ما جعل من منظومة الموانئ الأردنية، الموانئ المفضلة لخطوط الشحن العالمية بامتلاكها أسطولا من القاطرات والقوارب الحديثة، لخدمة حركة السفن وبما يمكنها من تعزيز تنافسية ميناء العقبة وبمؤشرات أداء حازت على رضا متلقي الخدمات، حيث تشكل حلقة مهمة في سلسلة النقل البحرية.



من جانبه أكد السفير فيرفاي، أن شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والتي ترتبط بشركة "سميت لمنالكو "في هولندا، هي من الشركات المتميزة وتتمتع بسمعة عالمية واسعة ولها أثر كبير في موانئ العالم، لما تقدمه من دعم بحري من الدرجة الأولى وبأعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات البحرية عالية المستوى.



وتجول فيرفاي، يرافقه وينين والمدير البحري في الشركة الكابتن ظافر فريحات، على مرافق الشركة واطلع على حركات إدخال البواخر والسفن على أرصفة الموانئ الجنوبية، كما اطلع على طبيعة عمل برج المراقبة في الشركة.