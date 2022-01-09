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الأحد، 09-01-2022 08:14 ص

أكثر من 26 ألف حالة كورونا نشطة في المملكة

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 26 ألفا و 11 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الأحد.

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ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 856 أشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 25 حالة وفاة السبت.


وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 77 ألفا و 432 إصابات.


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و38 ألفاً و 565 حالة شفاء.


ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 306 مليون و 81 آلاف و 46 حالة، شفي منها 258 مليوناً و 999 آلاف و 244 حالة.


وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 502 ألفا و 716 حالة وفاة حول العالم.


 




 

 


 

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