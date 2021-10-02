ألمانيا تناقش تخصيص التزامات جديدة للأردن نهاية الشهر الحالي

الوكيل الاخباري- أعلن السفير الألماني في عمان بيرنهارد كامبمان، أنه من المرتقب عقد اجتماع بين الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية خلال الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في برلين، لمناقشة تخصيص التزامات جديدة للأردن للعام الحالي.



وقال السفير، بمناسبة العيد الوطني لبلاده "يوم الوحدة الالمانية"، إن "الأردن يمكن أن يكون محوراً للإنتاج والتصدير إلى دول المنطقة، لما يتمتع به من استقرار أمني وموقع جغرافي، مبيناً أن بلاده ستدعم الأردن ليكون مصدراً منافسا في الأسواق العالمية".



وأشار إلى أن بلاده مستمرة في دعم الأردن في التحديات التي يواجهها بسبب أزمة اللاجئين وتغير المناخ، حيث تركز المشاريع المشتركة على مجالات المياه وخلق فرص العمل والتدريب التقني والمهني والتعليم ودعم اللاجئين والأردنيين الأكثر حاجة في المخيمات والمجتمعات المضيفة.



وأضاف أن "ألمانيا ساهمت بأكثر من 905 ملايين يورو لدعم الأردن منذ بدء الأزمة السورية عام 2012 عند استقباله اللاجئين، ومساعدته في المجالات الغذائية والحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، مبيناً أن بلاده خصصت حتى العام الحالي 118 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للاجئين في الأردن".



وأشار إلى أنه في عام 2020، بلغت الالتزامات الألمانية الجديدة للمشاريع المشتركة مع الأردن في هذه المجالات ما يقارب الـ 400 مليون يورو.



وقال إن "ألمانيا التي تعد ثاني أكبر مانح للأردن تدرك حجم التحديات التي يواجهها خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها دول الجوار واستقباله لأعداد كبيرة من اللاجئين، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا عليه، الأمر الذي دفعنا لزيادة دعمه لتلبية التزاماته واحتياجاته".



وأشار إلى أنه منذ بداية الجائحة، قامت ألمانيا بتعديل البرامج الحالية وقدمت 78.5 مليون يورو إضافية من التمويل الإنساني والتنموي لدعم الأردن في التعامل مع تأثير كورونا، كما ساهمت في إيصال 437 ألف جرعة لقاح للأردن خلال العام الحالي، في إطار منصة التطعيم العالمية "كوفاكس".



وحول التعاون التجاري بين البلدين، بين السفير أنه يمكن توسيع وجود الشركات الألمانية في الأردن التي عادة ما تتواجد من خلال وكلاء عامين محليين أو إقليميين، باستثناء شركة فيليدا التي تزود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من موقع إنتاجها المتنوع في الأردن.



ولفت إلى أن صادرات ألمانيا إلى الأردن عام 2020 بلغت قيمتها 633.36 مليون يورو، وبلغت وارداتها من الأردن 35.3 مليون يورو، مؤكداً أن ألمانيا تعتبر الشريك التجاري الأهم للأردن في الاتحاد الأوروبي.



وحول التعاون الثقافي، أوضح علاقة البلدين في المجال التعليمي والثقافي المتبادل من خلال الجامعة الأردنية الألمانية التي تقوم بإرسال طلابها لقضاء جزء من مدة دراستهم في ألمانيا، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يلعب هؤلاء الطلبة دوراً مهما في تعزيز العلاقات بين البلدين.



وأشار إلى تزايد أعداد السياح الألمان إلى الأردن أخيراً، كما أن هناك إمكانية للتعاون في المجال الطبي خاصة وأن ألمانيا منتجة للمعدات والتجهيزات الطبية وأن الأردن يمكن أن يكون محوراً في المنطقة لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية.

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