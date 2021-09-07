2500 فرصة عمل يوفرها مشروع المجترات الصغيرة

الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة نهر الأردن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة "الأغنام" وانتشال الاسر الريفية من الفقر، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وبالتعاون مع وزارة الزراعة.

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وقال مدير المشروع في المؤسسة محمد العبادي، إن المشروع ينفذ في ست محافظات هي "عمان، إربد، جرش، المفرق، عجلون ومادبا" ويستهدف نحو 2500 أسرة من الأردنيين واللاجئين السوريين الأشد فقرا حسب معايير وزارة التنمية الاجتماعية.



وأضاف، إن المشروع يعمل ضمن محورين رئيسيين، أولهما: المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يدعم مشاريع انتاجية منزلية صغيرة بناء على دراسة جدوى اقتصادية، ومعايير اختيار تهدف الى ضمان استدامة هذه المشاريع وتحسين مستوى الدخل للأسر المستهدفة يسبقها دورات لبناء قدرات المستفيدين من الأسر المستهدفة حول كيفية إدارة المشاريع والتسويق واحتساب الأرباح واستدامة مشاريعهم.



واوضح العبادي، أن المحور الثاني من المشروع يركز على تأهيل الافراد لدخول سوق العمل من خلال اشراكهم في برنامج تدريبي يهدف الى بناء قدراتهم بالمهارات الوظيفية اللازمة والمطابقة لاحتياجات سوق العمل ويتم تشبيكهم بعد ذلك للحصول على فرص عمل من خلال شراكات حقيقية بين المؤسسة والقطاع الخاص في المحافظات المستهدفة. وأضاف، ان البرنامج يوفر خدمة الارشاد والتوجيه للمستفيدين في جميع المحاور بهدف ضمان تحقيق الاهداف المرجوة والتي تسعى الى متابعة المستفيدين، مبينا أن المشروع ينفذ مع العديد من الشركاء منها، وزارة التنمية الاجتماعية والصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية والقطاع الخاص، اضافة الى منظمات المجتمع المحلي.