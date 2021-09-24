أمانة عمان تكشف استعداداتها للشتاء

الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمّان، رائد حدادين، الجمعة، إنّ استعدادات الأمانة لفصل الشتاء بدأت خلال نيسان 2021، من تنظيف وتفقد مجرى السيول والمناهل وخطوط تصريف مياه الأمطار.



وأضاف حدادين، لـ "المملكة"، أن استعدادات الأمانة لفصل الشتاء دائما تبدأ عند انتهاء الموسم المطري، حيث عملت كوادر الأمانة على التأكد من "المواقع الساخنة" التي رُصدت العام الماضي لايجاد حلول مناسبة لها قبل بدء الموسم المطري الجديد.



وأوضح، أن العاصمة عمّان مساحتها 800 كلم مربع، و"لا يمكن حل كل المشاكل الموجودة فيها بسنة واحدة".



ولفت، إلى أنه منذ نيسان حتى اليوم لدى الأمانة في كل منطقة تقريبا 3 فرق باشرت بتنظيف المناهل.

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