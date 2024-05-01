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الأربعاء، 01-05-2024 12:03 ص

افتتاح معرض الوسائل التعليمية الخاص بالدراسات الاجتماعية في الأغوار الجنوبية

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، عودة الضرابعة، اليوم الثلاثاء، في قاعة أم الهشيم الثانوية للبنات معرض الوسائل التعليمية الخاص بالدراسات الاجتماعية، بمشاركة عدد من مدارس اللواء.

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وأشار الضرابعة، خلال الافتتاح، الذي حضره مدير الشؤون التعليمية والفنية أسامة المرادات، وعدد من التربويين، وحشد كبير من الأهالي وأفراد المجتمع المحلي، إلى أن المعرض سيساهم في تنمية ملكات الإبداع لدى الطلبة الذين يملكون المواهب الفنية، بالإضافة إلى أنه يشكل إضافة نوعية للأنشطة الصفية. 

 

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