أمسية أدبية منوعة في نادي أسرة القلم الثقافي بالزرقاء

الوكيل الاخباري - نظم نادي أسرة القلم الثقافي مساء أمس الأحد، وضمن نشاطات الصالون الثقافي للنادي أمسية أدبية منوعة في مقر النادي في الزرقاء شارك فيها عدد من القاصين والشعراء والنقاد.



وقدم الرئيس الجديد للنادي جمال أبو دية شكره وترحيبه للأسرة الثقافية في الزرقاء بمناسبة عودة النشاطات الثقافية في النادي بعد انقطاع ثلاثة أشهر، حيث أكد مدير الصالون محمود أبو جابر تفعيل أنشطة جديدة خلال هذا العام والسعي لإثراء الحركة الثقافية في الزرقاء ودعم المثقفين الشباب وإعطائهم فرصة لتقديم إبداعاتهم ونتاجهم الأدبي.

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