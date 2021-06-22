الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

أمن الدولة تحرص على سرعة الفصل بقضية الفتنة لهذه الأسباب

عائلة الطفلة اللبنانية تشكر الملك بعد تكفّله بعلاج ابنتها في الأردن

' الأمانة ' تبحث عطاء محطة الباص السريع /صويلح

حملة توعوية واسعة حول ظاهرة الرشوة.. والحكومة تعمّمها

دائرة الأراضي والمساحة تبدأ بالتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني الكامل

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

'أمن الدولة' تستمع لآخر شاهد بقضية الفتنة.. والجلسة الثالثة الأحد

مبادرة فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي - رابط

النيابة العامة تبحث موضوع التقارير الطبية القضائية المفتعلة

مستوطنون يقتحمون ' الأقصى '

الثلاثاء، 22-06-2021 04:03 م

أمن الدولة تحرص على سرعة الفصل بقضية الفتنة لهذه الأسباب

245c00ea-c032-49bd-a11a-c333b0afa19b


الوكيل الإخباري -  أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.اضافة اعلان


وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.

واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.

واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.

وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
143643298_3548350985214656_6012086828597111037_o

عائلة الطفلة اللبنانية تشكر الملك بعد تكفّله بعلاج ابنتها في الأردن

مؤسسة الغذاء والدواء-(أرشيفية)

“الغذاء والدواء”: استحداث خدمة “البوابة الإلكترونية” لتقديم ملفات تسجيل الأدوية (eCTD)

قار

' الأمانة ' تبحث عطاء محطة الباص السريع /صويلح

620212117214692408298

حملة توعوية واسعة حول ظاهرة الرشوة.. والحكومة تعمّمها

2-6

دائرة الأراضي والمساحة تبدأ بالتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني الكامل

efbbc110-d7b7-4f4d-b459-26131a6101bd

'أمن الدولة' تستمع لآخر شاهد بقضية الفتنة.. والجلسة الثالثة الأحد

أخبار متعلقة
4202171819850364300

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

d3da1fa3-d641-481c-9e33-7f55dd66a4fe

اعلان صادر عن وزارة الصحة

5202126173422415865101

وزارة الصحة تنشر تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

520212317440133030188

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

420212210572132317685

حقيقة التوجه لإعطاء جرعة ثالثة من المطعوم الصيني في الأردن

5202113121153204086297

وزير الاوقاف : الاردن ثابت في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية