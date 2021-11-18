الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 09:58 ص

أمير ويلز يلقي أبياتا من قصيدة أردنية في ختام زيارته للمملكة

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الوكيل الإخباري– ألقى الأمير تشارلز، أمير ويلز، أبياتا من قصيدة الشاعر محمود درويش في ختام برنامج زيارته للمملكة الذي استمر ليومين برفقة زوجته دوقة كورنوول، كاميلا، وذلك في متحف الأردن وسط العاصمة عمّان مساء الأربعاء.

واقتبس أمير ويلز، بيت الشعر متأنيا في قراءته ومبتسما “حَسْبُ بلادي أنَّها قد تأسست على الحب، والإنسان فيها هو الخير”، وهو من إحدى قصائد محمود الوطنية التي تستحضر مئوية الدولة الأردنية، وسط تصفيق الحضور وتوقفه عند كلمة “الحب”.

وبحسب بيان صدر عن السفارة البريطانية، فقد نقلت عن أمير ويلز قوله في كلمته خلال احتفال خاص بمرور الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الأردن، “كانت المرّة الأولى التي زرتُ فيها هذا البلد الذي يحتل مكانة خاصة في نفسي من بين كل البلدان قبل حوالي 36 عاماً، وعدت لزيارته مرة تلو أخرى منذئذ، يجذبني إليه ما عُرف به الأردن من حفاوة ورقيّ في التعامل وكرم ضيافة مشهود.

كما استذكر الأمير تشارلز، سيرة الملك الراحل الحسين بن طلال، مضيفا: “إنني ألمَس هذه الصداقة على نحو شخصي تماماً، ذلك لأن الأردن شكّل دائماً جزءاً من حياتي. فقد اعتلى جلالة الملك حسين العرش في عام 1952، وهو العام ذاته الذي اعتلت فيه العرش والدتي العزيزة، الملكة. وأصبحا سنَداً قوياً لبعضهما البعض خلال ما تلا ذاك من عقود. وفي عام 1999، تأثرت كثيراً حين طُلِب مني إلقاء كلمة في حفل تأبين الملك حسين في كاثيدرائية سانت بوول في لندن”.

وأشار أمير ويلز، إلى مواصلة النظر للأردن بعد 22 عاما، على أنه ليس “صديقا فحسب”، تحت قيادة الملك عبدالله الثاني وإنما، وعلى غرار ما كان عليه الحال في عهد والده، صوتاً دائماً للاعتدال والتفاهم والتسامح. وفي هذا الصدد، فإن دور جلالة الملك وصياً على الأماكن المقدسة في القدس يشكل عنصراً حيوياً في السعي إلى السلام في المنطقة.

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