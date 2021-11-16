الأمير تشارلز يصل الأردن

الوكيل الإخباري–

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وصل سمو الأمير تشارلز، أمير ويلز، ترافقه دوقة كورنوال، إلى المملكة اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية، تستمر يومين، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.وكان في استقبال أمير ويلز ودوقة كورنوال، سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان ومحافظ العاصمة وسفير الأردن في المملكة المتحدة وسفيرة المملكة المتحدة في الأردن وأركان السفارة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.ويبحث جلالة الملك وأمير ويلز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والمملكة المتحدة، حيث تحتفل المملكتان هذا العام بمرور مئة عام على العلاقات الثنائية.وسيزور الأمير تشارلز ودوقة كورنوال عددا من المؤسسات التي تعمل في المجالات التي يدعمانها، مثل المحافظة على البيئة، وتعزيز الحوار بين الأديان، والحفاظ على التراث، وبناء قدرات الشباب، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال توفير فرص التدريب والعمل لهم.