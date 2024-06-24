الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 24-06-2024 04:02 م

أمين عام الخارجية يلتقي اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

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وقال السفير القطارنة، خلال اللقاء، إنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في التغاضي عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع، الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

 

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