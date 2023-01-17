أمين عام وزارة التعليم العالي الدبعي يلتقي وفداً طبياً ونقابياً من إقليم كردستان

الوكيل الاخباري- التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي في مكتبه في حرم الوزارة وفداً من إقليم كردستان ضم في عضويته كل من أ.د أريانا خالص البرزنجي رئيس المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية،والسيد جبار محمد رحيم نقيب المهن الصحية، والدكتور معاف عبدالله كريم مدير عام وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية ، والسيد عيسى خانو طاهر نائب رئيس نقابة المهن الصحية، كما حضر اللقاء الدكتور هاني النوافله أمين عام المجلس التمريضي الأردني، واللواء المتقاعد دعد شوكة مستشار سمو الأميرة منى الحسين المعظمة لشؤون التمريض، حيث تم ترتيب الزيارة بالتنسيق مع المجلس التمريضي الأردني.

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وفي بداية اللقاء رحب الدبعي بالوفد الكردستاني مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط بين الأردن والإقليم، ومؤكداً على ضرورة دعم التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة التعليم والصحة، والاستفادة من الخبرات المتوفرة في المجلس التمريضي الأردني، ومؤسسات التعليم العالي الأردنية.



وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الهامة كان من أبرزها نقص الكوادر التمريضية في إقليم كردستان، وعدم وجود تشريعات ناظمة في الإقليم تنظم عملية التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات، إضافةً إلى عدم وجود قائمة للتخصصات المناظرة المعتمدة بين الكليات/المعاهد والجامعات، حيث أشار الوفد إلى أن الإقليم يسعى إلى ابتعاث كوادره الصحية الحاصلة على شهادة دبلوم للتجسير بالتعاون مع الجامعات الأردنية، وفقاً لشروط يحددها مجلس التعليم العالي الأردني، إضافةً إلى إرسال كوادره التمريضية والطبية لغايات التدريب، واعتماد التخصصات بالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأردنية.



كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية قيام إحدى الجامعات الأردنية التي تدرس التخصصات الطبية والصحية بفتح فرع لها في إقليم كردستان لتدريس هذه التخصصات هناك، كما تم الاتفاق على عقد ملتقى يضم المعنيين بقطاع التعليم العالي في الأردن، ومختصين من القطاع الصحي للعمل على تعديل التشريعات ذات العلاقة في إقليم كردستان والاستفادة من الخبرات الأردنية في تدريب طلبة التخصصات الطبية في الجامعات الأردنية.