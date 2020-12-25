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لمعالجة ارتفاع منسوب المياه

أمين عمّان يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع عبارة وسط البلد

عبارة


الوكيل الإخباري - أكّد أمين عمّان يوسف الشواربة، الجمعة، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع عبارة وسط البلد وإعادة فتح الطرق، وذلك خلال تفقده المشروع.

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وقال الشواربة، إن المشروع "يعتبر مشروعاً استراتيجياً لأمانة عمان خدمة للمدينة والمواطنين والتجار بتوسعة وتعزيز العبارة القديمة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه من خلال ربط العبارة القديمة لغاية المسجد الحسيني لاستيعاب المياه في شارع قريش والتي تأتي من مناطق العبدلي والجبيهة وتلاع العلي ووادي صقرة.

 

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