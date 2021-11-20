أنشطة توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للريادة في لواء الحسا

الوكيل الاخباري - بدأت، اليوم السبت، في جمعية الحسا الخيرية بالطفيلة، أنشطة توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، نظمها مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ومديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة، والعيادة القانونية الرقمية، ومشروع المشاركة الشبابية والتشغيل (اوكسفام).



وبينت مسؤولة التوعية والتثقيف في مديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة، خولة الحوامدة أهمية التوعية بجدوى المشروعات الناشئة والصغيرة وتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا؛ للمساهمة في التنمية المستدامة في المناطق النائية والنهوض بقطاعاتها المتنوعة.

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