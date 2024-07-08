أوقاف إربد الثانية: 5534 طالبا وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم

الوكيل الإخباري - قال مدير أوقاف إربد الثانية، عبد السلام نصيرات، إن عدد الطلاب والطالبات المشاركين بالدورات الصيفية بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه بلغ 5534 طالبا وطالبة.

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وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن عدد الطلاب الذكور بلغ 3255 طالبا، وعدد الطالبات الإناث بلغ 2279 طالبة، لافتا إلى أن المديرية جهزت 175 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن الكريم، توزعت بواقع 100 مركز للذكور، و 75 مركزاً للإناث، موزعة على مختلف المناطق التابعة للمديرية التي تضم بعض مساجد لواء القصبة داخل اربد، ومناطق المغير وسال وبشرى و حوارة، ولواءي بني عبيد والمزار الشمالي.



وأكد نصيرات أن المديرية قامت بالترتيبات اللازمة كافة، لإطلاق فعاليات المراكز الصيفية والتي ستستمر 45 يوماً تحت شعار "وقولوا للناس حسنا"، حيث دأبت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على فتحها لشغل أوقات أبنائنا وبناتنا بتعلم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته وفهم معانيه لتنمية قدراتهم وصقل شخصياتهم و تعزيز التزامهم بقيم الإسلام وآدابه.



وأضاف أن لجنة الإشراف على المراكز الصيفية في المديرية حرصت على اختيار ثلة من أصحاب الخبرة والكفاءة في التدريس من حملة الشهادات الشرعية والإجازة والدورات في التلاوة والتجويد.



وأكد أن المواد التي ستدرس في المراكز ستشمل القرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما، والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء، والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية إلى جانب الأنشطة اللامنهجية المرافقة.