"أوقاف الرصيفة" تحدد 28 مصلى لعيد الأضحى

الوكيل الاخباري - حددت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الأحد، 28 موقعا لمصليات عيد الأضحى المبارك، ليصبح مجمع الرصيفة الرياضي في منطقة إسكان الأمير طلال المصلى الرئيسي في اللواء، وتتبعه ساحات المدارس الكبرى، إضافة لفتح جميع المساجد للمصلين وقت الصلاة.



وبين مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي الأحمد، أن المديرية ستقوم بتأمين جميع المصليات بالأئمة والخطباء المؤهلين من أصحاب الكفاءة لإقامة صلاة وخطبة العيد.



وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة وبلدية الرصيفة، لتجهيز المصليات بالشكل اللائق لاستقبال المصلين من حيث النظافة والتنظيم لدخول وخروج المصلين من الرجال والنساء بشكل سلس.



وأشار إلى أنه وحسب توجيهات وزارة الأوقاف فإن الصلاة ستكون عند الساعة السابعة صباحا أول أيام عيد الأضحى المبارك، داعيا المواطنين إلى الخروج لأداء الصلاة مع عائلاتهم إحياء للسنة النبوية المطهرة.

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