الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

بدء إزالة حسبة اربد - صور

اختتام دورة بإربد حول المهارات الاجتماعية لدى الأطفال

وفاة الشيف رمزي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

تهنئة العميد طلال الدبوبي

عودة منصة تسجيل الصف الأول للعمل

"أوقاف الرصيفة" تحدد 28 مصلى لعيد الأضحى

الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى في 3 دول - اسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

بلدية الرصيفة تقيم معرضا وظيفيا تحت شعار فرصتي 23

مدرسة حقلية حول الإدارة المتكاملة لمزارع النخيل بالأغوار الجنوبية

الأحد، 18-06-2023 10:45 م

"أوقاف الرصيفة" تحدد 28 مصلى لعيد الأضحى

6202318143754750847680


الوكيل الاخباري - حددت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الأحد، 28 موقعا لمصليات عيد الأضحى المبارك، ليصبح مجمع الرصيفة الرياضي في منطقة إسكان الأمير طلال المصلى الرئيسي في اللواء، وتتبعه ساحات المدارس الكبرى، إضافة لفتح جميع المساجد للمصلين وقت الصلاة.

وبين مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي الأحمد، أن المديرية ستقوم بتأمين جميع المصليات بالأئمة والخطباء المؤهلين من أصحاب الكفاءة لإقامة صلاة وخطبة العيد.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة وبلدية الرصيفة، لتجهيز المصليات بالشكل اللائق لاستقبال المصلين من حيث النظافة والتنظيم لدخول وخروج المصلين من الرجال والنساء بشكل سلس.

وأشار إلى أنه وحسب توجيهات وزارة الأوقاف فإن الصلاة ستكون عند الساعة السابعة صباحا أول أيام عيد الأضحى المبارك، داعيا المواطنين إلى الخروج لأداء الصلاة مع عائلاتهم إحياء للسنة النبوية المطهرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

بدء إزالة حسبة اربد - صور

cc8498c9-منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

اختتام دورة بإربد حول المهارات الاجتماعية لدى الأطفال

مدرسة

عودة منصة تسجيل الصف الأول للعمل

4202319234624268383941

بلدية الرصيفة تقيم معرضا وظيفيا تحت شعار فرصتي 23

وزارة الزراعة

مدرسة حقلية حول الإدارة المتكاملة لمزارع النخيل بالأغوار الجنوبية

6202317222750849140466

كلنا الأردن تنظم دورة التربية الإعلامية بالكرك

أخبار متعلقة
4202319234624268383941

بلدية الرصيفة تقيم معرضا وظيفيا تحت شعار فرصتي 23

620231293923995412822

وفاة عشريني و 8 إصابات نتيجة عدة حوادث خلال 24 ساعة

www

يوم وظيفي في الرصيفة

وفيات web 2

وفاة الطالب عبد الكريم مصلح والتربية تنعاه