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الأحد، 11-06-2023 10:42 م

يوم وظيفي في الرصيفة

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 الوكيل الاخباري - تنظم جمعية حمام المدينة الخيرية، بالتعاون مع عدد من شركات التغذية، يوم غد الاثنين، يوما وظيفيا بهدف توفير 490 فرصة عمل في لواء الرصيفة.

وقال رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، إن البلدية تستضيف هذه المبادرة في مركز الخدمة المجتمعية بمنطقة إسكان الأمير طلال للتسهيل على الراغبين بالتقدم للوظائف بوجود مندوبين عن الجهات المشغلة لاستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.

ودعا الشباب للإقبال على هذه الفرص التشغيلية والانخراط في سوق العمل واكتساب الخبرة والمهارات الضرورية للمستقبل، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على الصعد كافة لمساعدة الشباب في جميع المجالات لتمكينهم وتحفيزهم على العمل والعطاء.

وتشمل الوظائف عدد 60 عاملة تدبير منزلي، وعدد 100 عامل تدبير منزلي، و 100من مقدمي الطعام، و 100 عامل مجلى من الشباب، إضافة لـ 100 طاه, و30 حاضنة أطفال بتخصص تربية طفل.

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