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الأربعاء، 14-06-2023 09:45 ص

وفاة عشريني و 8 إصابات نتيجة عدة حوادث خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من إدارة السير المركزية، إنه تم مساء يوم أمس الثلاثاء، التعامل مع عدة حوادث، كان أبرزها حادث دهس لـ 4 أشخاص في الرصيفة، نتج عنه وفاة شاب 22 عاماً و3 إصابات متوسطة.

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وأضاف الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور وصدم مركبة بحاجز اسمنتي في منطقة ياجوز، ما نتج عنه 4 إصابات متوسطة.


ونوه إلى أنه تم صباح اليوم الأربعاء، التعامل مع حادث انقلاب مركبة على شارع الأردن ونتج عنه إصابة السائق. 

كما تم صباح اليوم التعامل مع تعطل تريلا ( رأس قاطرة) على جسر البيبسي، وتم إجراء تحويل للسير لضمان انسيابية حركة السير، وتم رفع التريلا عن الطريق. 

وقال الخطبا إنه تم التعامل مع تعطل آلية ثقيلة قرب دوار الشعب باتجاه الدوار الثامن في عمان، وتم ورفعها من الموقع.

 




 

 


 

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