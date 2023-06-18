بلدية الرصيفة تقيم معرضا وظيفيا تحت شعار فرصتي 23

الوكيل الاخباري - تقيم بلدية الرصيفة المعرض الوظيفي الأول لها تحت شعار "فرصتي 23" يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، في الملعب البلدي بمنطقة الجبل الشمالي.



وقال رئيس البلدية، شادي الزيناتي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا المعرض يعتبر تتويجا لجهود البلدية الرامية لأن تكون وحدة تنمية مجتمعية متكاملة لخدمة أبناء اللواء، حيث تسعى البلدية من خلال مجلسها لمشاركة المجتمع المحلي همومه وتطلعاته لتحسين نمط الحياة وتوفير فرص العمل المناسبة لأبنائه.

اضافة اعلان