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الأربعاء، 31-05-2023 06:33 ص

"أوقاف الرصيفة" توزع مساعدات نقدية احتفالا بالمناسبات الوطنية

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الوكيل الإخباري - وزعت مديرية أوقاف الرصيفة، مساعدات نقدية بقيمة 30 ألف دينار على أكثر من ألف أسرة من الأسر المحتاجة في مدينة الرصيفة.

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ويأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية الداعمة لتلك الأسر من خلال لجان الزكاة التابعة لها بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الـ77 للمملكة وقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.


وبين مدير أوقاف الرصيفة، محمد فوزي، أن هذه المساعدات تأتي لإدخال روح التآخي والمحبة والفرح والسرور في نفوس المستفيدين وتماشيا مع تحقيق أهداف الاستقلال الذي يسعى إلى غرس روح التكافل بين أبناء المجتمع الواحد لتحقيق رؤية القيادة الهاشمية.


 




 

 


 

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