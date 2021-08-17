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الثلاثاء، 17-08-2021 09:33 م

أول نشاط لنذير عبيدات في الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات لدى لقائه المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وأفريقيا الدكتور "اشوين فرناندز"، ومختص التصنيف المعتمد لدى QS الدكتور أنس السعود، اليوم، سبل تعزيز موقع الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات.اضافة اعلان


وجرى في اللقاء، الذي حضره نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد المجدوبة والدكتورة كفاح الجمعاني والدكتور مساعد الرئيس لشؤون البرنامج الدولي والتسويق والدكتور مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة، استعراض لمساعي الجامعة في تحقيق التميز في جميع محاور التصنيف، والتقدم الذي أحرزته في هذا المجال.

 




 

 


 

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