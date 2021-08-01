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الأحد، 01-08-2021 10:50 ص

الجامعة الأردنية الأولى محليا في تصنيف التايمز

الجامعة الاردنية 2


الوكيل الإخباري - حلت الجامعة الأردنية في المرتبة الأولى محليا و الثانية والعشرين عربيا من أصل 10 جامعات أردنية  و 125 جامعة عربية دخلت تصنيف "التايمز" للجامعات العربية والذي صدر لأول مرة في شهر تموز من عام 2021 لدول العالم العربي.  اضافة اعلان



وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة بأن هذا الإنجاز يجيء تنفيذا لرؤية ورسالة الجامعة واستدامة القاعدة الإنتاجية فيها مما سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة الصعد والمستويات. وأضاف القضاة بأننا بدأنا نلمس هذه الانجازات بتقدم الجامعة في مختلف التصنيفات والتقييمات العالمية والتي كان ٱخرها حصول الجامعة الأردنية على تقييم خمس نجوم في مجال التعلم الإلكتروني من مؤسسة " كيوأس" البريطانية. 


وبين مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة الدكتور منور التراكية أن الجامعة الأردنية وتحقيقا لأهدافها الاستراتيجية المتمثلة بأن تكون جامعة عالمية من خلال تكامل جهود العاملين فيها للارتقاء بمكانتها، وزيادة الإنتاج المعرفي النوعي، قد تميزت على مقياس تصنيف التايمز العربي للجامعات عن نظيراتها المحلية في معايير التعليم والبحث العلمي والصورة العالمية بينما حلت في المرتبة السادسة في معيار التعليم والمرتبة العاشرة في مجال البحث العلمي على المستوى العربي. 


هذا ويتبني تصنيف التايمز للجامعات العربية نفس معاييره العالمية التي تم تعديلها بشكل طفيف لتعكس بشكل دقيق واقع الجامعات في العالم العربي وهي خمسة معايير تشمل التعليم، والبحث العلمي، والاستشهاد بالأبحاث العلمية، والمجتمع والصورة العالمية للجامعة، حيث ينبثق عنها ستة عشر مؤشر أداء.

يذكر أن الجامعة تميزت بتخصصاتها العامة والدقيقة حسب تصنيف "التايمز" العالمي لتصنيف الجامعات، والذي نشر في بداية آذار من هذا العام.


 




 

 


 

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