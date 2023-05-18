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الخميس، 18-05-2023 05:17 م

أين سيقام حفل زفاف ولي العهد ؟

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الوكيل الاخباري - من المقرر أن يعقد قران ولي العهد في قصر زهران بعمّان أحد أقدم القصور التي تم تشييدها في العاصمة عمان، حيث شهد العديد من الأعراس الملكية، من أبرزها حفل زفاف والده جلالة الملك عبدالله الثاني وجده المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال.

وسيقام حفل استقبال بمناسبة زفاف ولي العهد في قصر الحسينية، الذي اكتسب اسمه من مجاورته لمسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، ويجمع تصميمه بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب، وبساطة التصميم الداخلي ورونقه.

وسيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب الأحمر السامي الذي سيسلكه العروسان الذي لطالما ارتبط بالمناسبات الوطنية ويألفه الأردنيون.

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