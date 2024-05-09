الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

السنغال.. 11 اصابة إثر انحراف طائرة ركاب عن المدرج قبل إقلاعها

بني مصطفى ترعى الحلقة النقاشية حول العوائق التي تحول دون توظيف المرأة

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين براميا والسماقة

غالانت يرد على تلميح بايدن بوقف تسليح إسرائيل

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا في الأسبوع الأول من شهر أيار

الخصاونة من مصر: الأردن يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

"سندكّ هيبة جيشكم".. القسام تبث استعداداتها لمواصلة الحرب

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن400 أسرة خلال شهر نيسان

وزير الصحة يفتتح مركزي صحي حي نزال وخشافية الدبايبة الأوليين في العاصمة

حماس تعلن مغادرة وفدها القاهرة عائدا إلى الدوحة

الخميس، 09-05-2024 01:42 م

إحالة المعلمة التي اعتدت على الطالب ذوي الإعاقة إلى القضاء

1


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة حماية الأسرة باشروا منذ يوم أمس التحقيقات في فيديو جرى تداوله عبر مواقع للتواصل الاجتماعي ظهرت خلاله إحدى المعلِّمات في مركز خاص للمعاقين تقوم بالاعتداء بالضّرب والإيذاء النفسي بحق أحد الأطفال المُعاقين .

اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد هوية الطفل واستدعاؤه وولي أمره لقسم حماية الأسرة، فيما وجرى استدعاء كلٍّ من المعلّمة ومديرة المركز واحليت القضيّة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b96e8bba-771e-4467-b5e5-985b24f8a766

بني مصطفى ترعى الحلقة النقاشية حول العوائق التي تحول دون توظيف المرأة

4202421151251876302580

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا في الأسبوع الأول من شهر أيار

15-2-3-9

الخصاونة من مصر: الأردن يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

65f44647e3033

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن400 أسرة خلال شهر نيسان

c08333a8-71f4-44a8-8393-93db0b8c6428

وزير الصحة يفتتح مركزي صحي حي نزال وخشافية الدبايبة الأوليين في العاصمة

61f6e4839005b

البريزات: سلطة إقليم البترا ملتزمة بخططها للنهوض بالمنطقة

أخبار متعلقة
1714555804840

سباق الاطفال يقام في حدائق الحسين الجمعة

1220232223245309690590

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين يوم السبت

a3389ea1-dd48-4a4f-805b-85363868f72d

التنمية الاجتماعية والأمن العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك

1713350134532

ورشة تفاعلية لشابات ماركا بمركز السلم المجتمعي

8ad35db8-84c4-41e3-a654-110c6853ce5d

مديرية الأمن العام تحتفي بيوم العلم

الامن

البحث الجنائي يكشف تفاصيل جريمة القتل في إربد