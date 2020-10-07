الأربعاء 07-10-2020
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الأربعاء، 07-10-2020 02:15 م

إحباط محاولة احتيال بقيمة ٦٠٠ ألف دينار

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول قيام مجموعة من الاشخاص بعرض احدى قطع الاراضي التي لا تعود اليهم على اخرين بسعر اقل من سعر السوق ، حيث جرت متابعة تلك المعلومات والتحقيق فيها وجمع المعلومات حول الاشخاص وأصحاب قطعة الارض.

وأضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيق تبين ان ثلاثة اشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا الاحتيال قاموا بإيهام مالك قطعة الارض بوجود دفائن وسبائك ذهبية داخل ارضه وانه يجب عليه اعطاءهم وكالة عامة تمكنهم من استخراج تلك السبائك، ليقوموا بعد ان قام بعمل وكالة غير قابلة للعزل باسم احدهم بعرض قطعة الارض للبيع بسعر أقل من سعرها الحقيقي .

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وتابع الناطق الاعلامي انه جرى تحديد مكان وجود الاشخاص الثلاثة المشتبه بهم والقي القبض عليهم جميعاً وضُبطت بحوزتهم الوكالة وسبائك حديدية مطلية بلون ذهبي وسلاح ناري وجرى تحويل القضية للقضاء.


 




 

 


 

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