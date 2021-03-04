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الخميس، 04-03-2021 01:04 م

إدارة ترخيص السواقين والمركبات تنشر مواعيد ومواقع محطات الترخيص المتنقلة

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الوكيل الاخباري - استكمالاً للجولات التي تنظمها إدارة ترخيص السواقين والمركبات ضمن مبادرتها الابتكارية ( بنوصلك ), دعت الإدارة المواطنين من القاطنين في المناطق التالية للاستفادة من خدمات الترخيص المتنقلة التي تقدمها المحطات المتنقلة للمواطنين ضمن هذه المناطق وحسب التواريخ والأماكن التالية من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً :-

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1- الأحد 7/3/2021
- لواء الكورة / برقش / قاعة سمو الأمير حسين 
- لواء الجيزة / المركز الأمني 

2- الاثنين 8/3/2021
- لواء الكورة / برقش / قاعة سمو الأمير حسين 
- لواء ذيبان / مديرية تربية ذيبان

3- الثلاثاء 9/3/2021
- لواء بني كنانة / ساحة بلدية اليرموك / حريما
- لواء الأغوار الجنوبية ( غور الصافي / قاعة البلدية ) 

4- الأربعاء 10/3/2021
- لواء بني كنانة / ساحة بلدية اليرموك / حريما
- الكرك / السلطاني ( قاعة البلدية )

5- الأحد 14/3/2021
- لواء الرويشد / مشغل الصيانة
- لواء الحسينية / المركز الأمني
 
6- الاثنين 15/3/2021
- الصفاوي / المركز الأمني  
- لواء الجفر / المركز الأمني  


7- الثلاثاء 16/3/2021
- لواء البادية الشمالية الشرقية / المنارة / المركز الأمني 
- لواء البتراء / ساحة موقف الباصات 
 
8- الأربعاء 17/3/2021
- لواء الشوبك / قاعة البلدية 

9- الأحد 21/3/2021
- قضاء الأزرق / حديقة البلدية 
- قضاء المريغة / المركز الأمني 

10- الاثنين 22/3/2021
- قضاء الأزرق / حديقة البلدية 
- العقبة / حديقة الأميرة سلمى 

11- الثلاثاء / 23/3/2021
- لواء القويرة / المركز الأمني 
             
وتقدم محطات الترخيص المتنقلة معظم خدمات الترخيص كتجديد ترخيص المركبات ونقل ورهن المركبة بالإضافة لإصدار بدل تالف لكافة أنواع الرخص وإصدار الوكالات العدلية وغيرها من الخدمات .


 




 

 


 

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