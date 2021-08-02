إربد : بدء اعمال التنقيب في موقع ابيلا الأثري

الوكيل الاخباري -

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بدأت كلية الآثار والانثروبولوجيا في جامعة اليرموك أعمال التنقيب في المدافن الآدمية في موقع أبيلا الاثري، وضمن مساق التدريبات الميدانية في الانثروبولوجيا العضوية بمشاركة 18 طالبا و 4 فنيين، بإشراف الدكتور عبدالله الشرمان.وتهدف اعمال التنقيب إلى التدَرُّبِ على المهارات الميدانية في حقل البيواركيولوجي، الرسم، التصوير، والمسح الاثري، باستخدام جهاز الرادار النافذ لطبقات الارض السطحية، والتوثيق وتحليل البقايا العظمية، سعيًا نحو فهم الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة خلال الحقبتين الرومانية والبيزنطية.