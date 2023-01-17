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الثلاثاء، 17-01-2023 09:05 ص

إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى إثر حريق شقة في البلقاء

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الوكيل الإخباري - قال النقيب حمزة الزيادنة، من قسم التثقيف والتوجيه الوقائي في مديرية الدفاع المدني، أنه تم التعامل، أمس الاثنين، مع إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، بحروق صنفت من الدرجة الأولى، إثر حريق شقة في محافظة البلقاء، وتم نقلهم إلى المستشفى واخماد الحريق. 

وبين الزيادنة، خلال تقرير الدفاع المدني، على إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أنه تم إخماد حريق محل لبيع المكيفات في شارع الحرية جنوب العاصمة عمان، ولم ينتج عنه أي إصابات، إضافة إلى حريق محل دهان سيارات في منطقة القويسمة.

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وأشار إلى أنه تم التعامل مع 1171 حالة اسعافية، و85 حادث انقاذ، و28 حادث إطفاء. 


 




 

 


 

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